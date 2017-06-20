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Общество
Шкаф для Wi-Fi появился на станции «Приморская» в петербургском метро
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Шкаф для Wi-Fi появился на станции «Приморская» в петербургском метро

17:05  20 Июня 2017
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Шкаф для Wi-Fi появился на станции «Приморская» в петербургском метро

Санкт-Петербург, 20 июня. Работы по установке оборудования для передачи Wi-Fi стартовали на зеленой ветке петербургского метрополитена. По словам очевидцев, во вторник на станции «Приморская» появился шкаф с передатчиком Wi-Fi.

В администрации петербургской подземки пояснили, что аналогичные работы в настоящее время проводятся на фиолетовой ветке. Ожидается, что к концу года все станции петербургского метро будут подключены к сети Wi-Fi, однако воспользоваться интернетом пассажиры смогут только после регистрации.

Геннадий Плющев
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