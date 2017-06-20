Дерзкое ограбление на Майдане: 30 мужчин в масках похитили шоколад из магазина

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Киев, 20 июня. Обстоятельства дерзкого ограбления магазина в самом центре Киева выясняют полицейские. Добычей злоумышленников в черных футболках и масках стали шоколадки. Охранник торговой точки и кассир не смогли остановить преступников. По их словам, грабителей было около 30.

По данным Нацполиции Киева, инцидент произошел накануне вечером. Около 18.00 по местному времени группа из 20-30 грабителей зашли в отдел со сладостями, взяли шоколадки, а после покинули торговую точку, не расплачиваясь, уточнили в ведомстве.

Сейчас злоумышленников ищут.

