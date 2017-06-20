Под Кировом мальчик неделю жил с осколком стекла в шее

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Киров, 20 июня. Девятилетний мальчик из-за невнимательности кировских врачей целую неделю жил с осколком стекла в шее. Все это время его жизни угрожала опасность, сообщает СК РФ.

Инцидент произошел в городе Котельнич. Мальчик попал в больницу с колото-резаной раной шеи, которую он получил, ударившись о стеклянную дверь. Врачи оказали ему медпомощь, обработали раны и извлекли осколки. Всю неделю ему делали перевязки, но боли не прекращались. Только после перевода в кировский

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии стало известно, что в шее мальчика все это время находится инородное тело, они провели операцию и удалили осколок стекла. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении.

В ходе анализа… снимка медицинским персоналом своевременно не было установлено наличие инородного тела в шее мальчика, в результате чего последний был вынужден жить с осколком стекла до второго мая, пока специалисты областного центра не провели операцию, что представляло опасность для жизни и здоровья малолетнего пациента», — подчеркнули в СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.