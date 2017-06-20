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МВД РФ предлагает снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев
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МВД РФ предлагает снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев

18:03  20 Июня 2017
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МВД РФ предлагает снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев

Москва, 20 июня. МВД РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих на территорию государства иностранцев. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

Вместе со снятием отпечатков пальцев ведомство предлагает фотографировать всех иностранных граждан.

«Министерством внутренних дел внесен федеральный закон, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации», — сообщил Горовой.

По его словам, работа по ужесточению контроля за пребывание иностранцев в России будет продолжаться.

#горовой
Катерина Михайлиди
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