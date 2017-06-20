Танк будущего: почему Германии и США не могут создать аналог Т-14 «Армата»

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания танка Т-14 «Армата» закончатся уже в 2018 году. В 2019 году начнется опытно-войсковая эксплуатация танка. Т-14 поступит с промышленных полигонов на военные, а после этого — в серийное производство.

Дмитрий Рогозин также выразил надежду, что «Армата» будет служить Вооруженным силам РФ десятки лет, как танк Т-72. Как считает военный эксперт Алексей Леонков, для этого своего прогноза вице-премьер имеет все основания.

До массового серийного производства Т-14 остались считанные годы. После этого ближайшим конкурентам Российской Федерации потребуются десятилетия, чтобы создать хоть что-нибудь, сравнимое по своим боевым характеристикам с «Арматой».

«Если звучит словосочетание «опытно-войсковая эксплуатация», значит, полигонные испытания почти завершены и практически по всем параметрам «Армата» принята. Серийное производство танка начнется скоро, как и его поставки в сухопутные войска и бронетанковые части. Скорее всего, Кантемировская и Таманская дивизии получат «Армату» в первую очередь», — отмечает эксперт.

Нет аналога в мире

«Армата» — один из самых передовых танков в мире, если не самый передовой. Т-14 не только превосходит все имеющиеся в мире аналоги, отмечает Леонков. Все имеющиеся в мире танки отстают от «Арматы» на десятилетия.

«Оно и неудивительно. На ровном месте индустрию танкостроения, сравнимую с российской, не построить. Это могут себе позволить только немцы и, на крайний случай, американцы. Тем не менее они этого не сделали. В последние десятилетия танкостроение в Германии и в США на нуле. И немцы, и американцы сейчас не занимаются созданием новых образцов, а лишь модернизируют — доводят до современного уровня — существующие. «Армата» же — это совершенно новая разработка», — заявил военный аналитик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По своему внешнему виду Т-14 не сильно отличается от других российских танков, сошедших с конвейеров в последние десятилетия XX века, тем не менее при его создании были использованы самые последние идеи и технологии. «Это касается и защиты экипажа, и системы наведения огня. Даже его необитаемая башня с установленным на ней тяжелым оружием не имеет аналогов в мире», — добавляет Алексей Леонков.

«Посмотрим для сравнения на американскую военную промышленность. Даже танки Abrams в США перестали выпускать в 2007 году. Завод по их производству в Детройте закрыт. Работают только предприятия по модернизации уже существующих Abrams. На них устанавливают новые системы динамической активной защиты, новые прицельные комплексы, но в реальности все это — уже устаревшее изделие. Башня, гусеницы и двигатели — прежние. Даже броня на Abrams устарела», — суммирует свою позицию эксперт.

За «Арматой» будущее

Сейчас ВС РФ используют в основном основные танки моделей Т-72Б3 и Т-90. Из них Т-72Б3 (модификация советского танка Т-72) специально была создана для использования российской армией до того, как начнется серийное производство Т-14.

Т-14 «Армата» является танком нового поколения, и это определяет его дальнейшую судьбу. Так, вряд ли даже после начала массового серийного производства Россия согласится поставлять его за рубеж. Слишком велика опасность того, что использованные при разработке и производстве Т-14 передовые технологии могут попасть не в те руки.

«Предназначение «Арматы» — стать основной боевой единицей российских бронетанковых частей. Такая инновационная разработка создавалась не для экспорта за рубеж, но для того, чтобы оснастить ей наши легендарные дивизии. Недаром на Парад Победы танки Т-14 выходили уже с регалиями и боевыми орденами тех частей, для которых они предназначены», — поясняет Алексей Леонков.

Напомним, что танк «Армата» впервые был представлен широкой публике на Параде Победы в 2015 году. Конструкция Т-14 включает в себя бронированную капсулу для трех членов экипажа, необитаемую башню, АФАР-радар и активную защиту, которая способна отразить все виды известных противотанковых боеприпасов. На сегодняшний день «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.