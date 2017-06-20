Жители ДНР подали в ЕСПЧ почти 1500 исков по фактам военных преступлений ВСУ

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Донецк, 20 июня. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал 1436 заявлений от мирных жителей Донбасса, которые пострадали в результате военной агрессии со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил член Общественной комиссии по фиксации военных преступлений Киева Сергей Ефремов.

«На сегодняшний день нашими специалистами подготовлены и направлены в Европейский суд по правам человека жалобы от 1436 жителей Донецкой народной республики, пострадавших в результате преступных действий украинских властей», — сказал он.

Ефремов также добавил, что Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе официально начала работу осенью 2015 года. В состав комиссии вошли юристы и криминалисты.