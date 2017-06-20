Избитый за невежливую просьбу прикурить омич умер, захлебнувшись кровью

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Омск, 20 июня. Мужчина до смерти забил случайного прохожего, который недостаточно вежливо попросил у него прикурить. На злоумышленника заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.

По данным следствия, некий молодой человек на улице попросил прикурить у другого, ранее ему не знакомого парня. Однако тому просьба показалась невежливой, и тот избил прохожего. Когда 25-летний подозреваемый понял, что нанес тяжелый вред здоровью потерпевшего, вызвал скорую помощь. Но медики не успели спасти парня — тот скончался на месте преступления от аспирации кровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Правоохранителям уже удалось узнать, что подозреваемый ранее был судим за кражи и грабежи.