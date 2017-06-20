УАЗ впервые за четверть века начал поставки внедорожников в Эквадор

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Ульяновск, 20 июня. Российский автоконцерн в Ульяновске начал поставлять отечественные внедорожники в Эквадор и рассчитывает отправлять 300-500 автомобилей в год, сообщили в пресс-службе завода.

УАЗ «Патриот» и «Пикап» появятся в Эквадоре – Ульяновский автомобильный завод начал поставки кроссоверов в Южную Америку. Локальный партнер Corporacion Automotriz S.A., CORASA поможет наладить поставки 300-500 внедорожников ежегодно.

Отметим, что дистрибьюторский контракт между Ульяновском и эквадорским партнером был подписан зимой 2016 года. Глава экспорта авто УАЗа Андрей Дорофеев добавил, что в среднесрочной перспективе завод может реализовывать до 5 тысяч кроссоверов на рынок Латинской Америки с приростом в поставках до 40% ежегодно.



