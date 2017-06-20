Десять двойников Земли: найдет ли человечество свой рай

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Американский орбитальный телескоп «Кеплер» выявил десять возможных копий Земли в созвездиях Лебедя и Лиры, сообщили ученые NASA во время пресс-брифинга в исследовательском центре имени Эймса.

«Ближайшим аналогом Земли может быть пока неподтвержденная планета KY.7711, найденная в ходе подготовки полного каталога данных, которые «Кеплер» собирал в первые четыре года своей работы. Эта планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце по своим размерам и температуре, и находится в центре «зоны жизни». С другой стороны, пока непонятно, есть ли у нее атмосфера и способна ли она поддерживать жизнь», — рассказывает Сьюзан Томпсон из института SETI (программа поиска внеземных цивилизаций).

В NASA подчеркивают, что в настоящее время известно о приблизительно 220 новых планетах, десять из которых могут быть потенциальными двойниками Земли. Кроме того, с момента начала работы орбитального телескопа сотрудники аэрокосмического агентства собрали данные по четырем тысячам планет. В общей сложности «Кеплер» передал на Землю информацию о 49 землеподобных объектах, которые в свою очередь располагаются в так называемой «зоне обитаемости».

«Напомню, «зона обитаемости» представляет собой условную область космического пространства у какой-либо звезды, где условия на поверхности находящихся в ней планет будут очень близки к земным условиям. Это, кстати, обеспечивает существование воды в жидком виде. Очень немногие космические тела подходят под описание землеподобных планет и еще меньше могут быть практически двойниками Земли. Так что это хорошие новости», — сообщил корреспонденту ФАН российский астроном Николай Лагин.

Теперь сотрудникам NASA предстоит повторный анализ полученных сведений, что позволит не только обнаружить новые планеты, но и получить удивительные данные по общему количеству космических объектов Млечного пути.

«Необходимо понимать, что повторный анализ уже имеющихся данных позволит ученым NASA рассчитать условия, при которых у тех или иных светил формируются двойники нашей планеты. В общем, статистика даст возможность понять принцип формирования экзопланет и копий земли, ведь не так уж давно мы узнали о существовании планет-океанов, небольших газовых гигантов, водных миров со своей гравитацией и нечеловеческими условиями на поверхности», — продолжает эксперт.

Кроме того, чем дальше планета от материнской звезды, тем больше вероятность того, что она в конце эволюции будет представлять собой газовый гигант или же безжизненное каменистое тело. И наоборот, чем ближе планета к своему светилу, тем больше вероятность зарождения на ней жизни.

«Но не стоит забывать, что пока поиск землеподобных планет, а уж тем более двойники Земли — их можно расценивать как увеселительное занятие. Дело ведь в том, что пока у человечества нет технологий, позволяющих совершать длительные космические перелеты, а я напомню, что до того же центра нашей галактики 26 тысяч световых лет. Другими словами только свет будет лететь в сторону Стрельца А 26 тысяч лет, а человечество с его скоростями и того дольше», — продолжает Лагин.

Тем не менее эксперт уверен, что данные «Кеплера» все равно сыграют немаловажную роль в развитии человечества.

«Даже несмотря на то, что у нас нет соответствующих технологий, а значит и доберемся мы до копий Земли еще очень не скоро, данные все равно нужны. Мы можем составить каталог планет, на которые земляне когда-нибудь смогут переселиться. Но не стоит думать, что нас ждет такой же рай, скорее наоборот — планеты будут очень сильно отличаться от нашего дома. Сама по себе планета может быть больше, ее могут покрывать бескрайние моря и океаны, там может быть выше или же ниже гравитация и ко всему этому нам придется приспосабливаться. Поэтому вместо геополитической возни, мировым лидерам лучше сконцентрироваться на мирном сосуществовании и развитии технологий», — резюмировал астроном.

Напомним, в апреле международные астрофизики обнаружили экзопланету LHS 1140b. Ее классифицировали как суперземлю, которая, по мнению ученых, более пригодна для проживания человека, чем найденные ранее Proxima b или планеты системы TRAPPIST-1.