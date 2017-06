Стив Джобс изначально планировал выпустить iPhone с двумя кнопками

В Избранное

Пало-Альто, 20 июня. Основатель компании Apple Стив Джобс хотел оснастить iPhone 2G еще одной кнопкой. Всего должно было быть две кнопки: Home и Back (как на ОС Android). Об этом сообщается в книге The One Device: The Secret History of the iPhone, которая поступит в продажу 20 июня.

По словам автора книги Брайана Мерчарта, он долго общался с разработчиками Apple, который принимали участие в создании оригинального iPhone.

Как сообщил Имран Чаудри, проработавший в Apple 19 лет, Стив Джобс изначально хотел, чтобы у iPhone было две кнопки — «Домой» и «Назад». Вторая кнопка должна была быть удобной для навигации. Однако именно Чаудри оспорил это решение, заявив, что надо оставить только кнопку «Домой».

«Часть проблем других смартфонов заключается в том, что многие функции буквально похоронены во всяких меню; они были слишком сложными. Кнопка «Назад» могла бы также усложнить использование», — сказал тогда Чаудри Джобсу.

Отметим, что первый iPhone был представлен миру в 2007 году. Продажи смартфона начались в конце июня.