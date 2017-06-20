Отходные позиции: почему Roshen полностью прекратила работу в России

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Липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и торговый дом Roshen полностью приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщили на официальном сайте корпорации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Полная приостановка

Согласно сообщению корпорации, в апреле текущего года были законсервированы все производимые линии на Липецкой кондитерской фабрике, в мае — системы тепло- и холодоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, водозаборы и котельные.

Отметим, что Федеральная служба России предъявляет липецкой фабрике налоговые претензии на 180 миллионов рублей, а торговому дому «Рошен» (город Липецк) — на 150 миллионов рублей. Кроме того, решением Басманного суда Москвы был продлен арест имущества липецкой фабрики до 13 сентября 2017 года.

После неудачных попыток продать холдинг президент Украины Петр Порошенко в январе 2016 года подписал договор, согласно которому он передал свою 85 процентную долю в корпорации в независимый «слепой» траст компании Rothschild Trust. Кроме всего прочего, банк-управитель траста имеет четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов. В настоящий момент Вячеславу Москалевскому, президенту корпорации Roshen, принадлежат 13 процентов через инвестфонд «Кондитеринвест». Еще четыре топ-менеджера владеют долями по 0,5 процента.

Ответ Украины

Одновременно с полной приостановкой работы Roshen в России на Украине вступает в силу антидемпинговые пошлины размером 31,33% на ввоз из РФ шоколада и готовых пищевых продуктов, которые содержат какао. Срок действия пошлины составляет пять лет.

Заметим, что за последние годы объемы импортных поставок российского шоколада на украинскую территорию сократились до минимума. Эксперты считают, что пошлины лишь усугубят положение.

Украинская сторона мотивирует свое решение тем, что демпинговые цены на российский шоколад «нанесли существенный вред национальному товаропроизводителю». Некоторые средства массовой информации в свою очередь связывают это решение Украины с прекращением работы фабрики Roshen в России.

Корпорация Roshen включает в себя винницкий молочный завод и кременчугскую, киевскую, две винницкие кондитерские фабрики (Украина); фабрику BonbonettiChoco (Венгрия) и Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва). С 1 апреля 2017 года была остановлена производственная деятельность липецкой фабрики (Россия).

Закрытие фабрики Roshen не осталась незамеченным даже в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что приостановка работы холдинга является суверенным решением акционеров компании.

Отходные пути

Политолог Максим Жаров, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил, что консервация липецкого филиала Roshen — факт, давно состоявшийся. И только сейчас корпорация заявляет об этом официально.

«Нанятый трастовым фондом для управления корпорацией менеджмент пытался все это время продать липецкую фабрику под видом работающей — этого сделать не удалось. Теперь о закрытии фабрики сообщается официально. Это значит, ее продажная цена существенно снижается. Теперь продать эту фабрику будет легче. Хочу также обратить внимание, что официальное сообщение о консервации липецкой фабрики появляется одновременно со вступлением в силу на Украине пошлины на импорт российских кондитерских изделий и полуфабрикатов», — пояснил Максим Жаров.

По мнению эксперта, Петр Порошенко продолжает готовить для себя отходные позиции в случае досрочной отставки с поста президента. Именно поэтому устроена реструктуризация корпорации Roshen посредством продажи ее липецкого филиала и введены заградительные пошлины на кондитерскую продукцию из России.

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин в комментарии ФАН выразил мнение, что ситуация с Roshen в очередной раз показывает, что Петр Порошенко преследует исключительно свои собственные интересы. Этого человека, который занимает такой высокий государственный пост, не волнуют интересы страны.