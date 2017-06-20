Израиль впервые за 20 лет начал строительство нового поселения в Палестине

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Иерусалим, 20 июня. Власти Израиля начали строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

Населенный пункт будет располагаться недалеко от палестинского города Наблус. Раньше на этом месте находился израильский форпост Амона, однако впоследствии он был снесен по решению суда Израиля.

«Сегодня начались работы, как я и обещал, по строительству нового поселения для жителей Амоны. Для меня честь стать главой правительства, строящим новый населенный пункт в Иудее и Самарии, чего не происходило в течении десятилетий», — пишет в Facebook премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает АиФ, поселение получит название Амихай и станет первым израильским населенным пунктом, построенным на этой территории с 1993 года, когда было подписано мирное соглашение в Осло.