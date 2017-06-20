Сирия: курды в Ракке ведут бои против ИГ на трех фронтах

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Ракка, 20 июня. Отряды курдского ополчения уничтожили 34 боевика «Исламского государства»* во время боев за Ракку.

Медиакрыло «Сирийских демократических сил» сообщило об освобождении от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) района аль-Байтра. Бои ведутся в восточной, западной и южной частях столицы провинции.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли около «Нового моста Ракки». Ликвидировано 34 террориста, а также два заминированных мотоцикла. Курдские отряды несут потери, командование «Сирийских демократических сил» вынужденно ввести в бои женские подразделения курдов.

* Организация запрещена на территории РФ.