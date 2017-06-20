Стала известна цена обновленного Peugeot 408 в России

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Париж, 20 июня. Французская автомобильная компания Peugeot объявила российские цены на обновленный седан 408 первого поколения. Минимальная стоимость модели — 949 тысяч рублей.

После рестайлинга Peugeot 408 получил 115-сильный бензиновый двигатель 1.6 EC5 и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Она пришла на смену 120-сильному мотору серии Prince, который работал в паре с четырехдиапазонным автоматом. В линейке остался прежний 114-сильный дизельный двигатель и 150-сильный бензиновый агрегат.

Базовая версия модели, получившая название Entry, получила зеркала с электроприводом и обогревом, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. Следующая комплектация Access получила долгожданный кондиционер. Кроме того, для нее доступна автоматическая коробка передач.