СМИ сообщили об атаке истребителя США на сирийский беспилотник

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Нью-Йорк, 20 июня. Истребитель Военно-воздушных сил США сбил сирийский беспилотник. Соответствующую информацию приводит телеканал CNN.

Никаких подробностей при этом не приводится.

JUST IN: U.S. fighter jet shoots down Syrian drone -- @barbarastarrcnn reports https://t.co/r16IRwU8z5 — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) June 20, 2017

Международная коалиция во главе с США ранее сбила принадлежащий ВВС Сирии Су-22 в провинции Ракка. Сирийский самолет в тот момент выполнял задание против боевиков ИГ*.

Напомним, во вторник Минобороны России заявило о прекращении сотрудничества с Пентагоном по Сирии.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.