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Новости Сирии
СМИ сообщили об атаке истребителя США на сирийский беспилотник
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СМИ сообщили об атаке истребителя США на сирийский беспилотник

17:04  20 Июня 2017
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СМИ сообщили об атаке истребителя США на сирийский беспилотник

Нью-Йорк, 20 июня. Истребитель Военно-воздушных сил США сбил сирийский беспилотник. Соответствующую информацию приводит телеканал CNN.

Никаких подробностей при этом не приводится.

Международная коалиция во главе с США ранее сбила принадлежащий ВВС Сирии Су-22 в провинции Ракка. Сирийский самолет в тот момент выполнял задание против боевиков ИГ*.

Напомним, во вторник Минобороны России заявило о прекращении сотрудничества с Пентагоном по Сирии.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Тимур Румянцев
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