СМИ сообщили об атаке истребителя США на сирийский беспилотник
Нью-Йорк, 20 июня. Истребитель Военно-воздушных сил США сбил сирийский беспилотник. Соответствующую информацию приводит телеканал CNN.
Никаких подробностей при этом не приводится.
Международная коалиция во главе с США ранее сбила принадлежащий ВВС Сирии Су-22 в провинции Ракка. Сирийский самолет в тот момент выполнял задание против боевиков ИГ*.
Напомним, во вторник Минобороны России заявило о прекращении сотрудничества с Пентагоном по Сирии.
«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
* Организация запрещена на территории РФ.