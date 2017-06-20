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Эксперт объяснил, почему США могут спровоцировать обострение в Донбассе
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Эксперт объяснил, почему США могут спровоцировать обострение в Донбассе

16:49  20 Июня 2017
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Эксперт объяснил, почему США могут спровоцировать обострение в Донбассе

Москва, 20 июня. Вашингтон может попытаться подтолкнуть Киев к обострению конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

По его словам, это может произойти во время встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

«Любая американская администрация будет оказывать поддержку Украине, потому что Украина для них – это гарант невосстановления СССР. Поэтому будь на Украине любой, хоть самый националистический режим, США все равно будут их поддерживать», — заявил Фененко в комментарии РИА Новости.

Накануне стало известно, что президент Петр Порошенко вылетел с рабочим визитом в США. Порошенко планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

#сша #донбасс #украина #порошенко #трамп
Алексей Громов
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