Глава МВД рассказал об итогах прокурорской проверки по делу «пьяного мальчика»

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Москва, 20 июня. Прокуратура не нашла никаких нарушений в расследовании ДТП с «пьяным мальчиком» в Подмосковье и постановила оставить дело у МВД. Об этом во вторник заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«По состоянию на пятницу прокуратура областная приняла решение, что дело должно расследоваться в МВД и нарушений в плане расследования установлено не было», — отметил он.

Колокольцев подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена повторная проверка крови мальчика, однако ее результат никак не повлияет на состав преступления, пишет «Свободная пресса».

Напомним, что жительница подмосковного города Железнодорожный насмерть сбила шестилетнего ребенка на автомобиле. Позже стало известно, что в крови сбитого ребенка якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя.