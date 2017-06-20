МВД хочет упростить получение гражданства РФ для отличников

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Москва, 20 июня. МВД РФ внесло на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается предоставлять гражданство РФ по упрощенной форме иностранным студентам-отличникам. Об этом сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

«Внесли проект закона о предоставлении по упрощенной форме гражданства гражданам иностранных государств, которые с отличием закончили высшие учебные заведения, мотивируя их оставаться на территории нашей страны», — рассказал Горовой на заседании в Совфеде.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме создать текст присяги для принимающих гражданство России.