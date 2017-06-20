СМИ узнали, как Трамп унизит Порошенко на переговорах в Белом доме

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 20 июня. Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Петром Порошенко придет в присутствии вице-президента Майка Пенса. Так Трамп избавил себя от необходимости стоять рядом с Порошенко и не делать заявлений о двусторонних отношениях, как это обычно происходит на встречах с главами зарубежных государств.

О холодном приеме, который ждет Порошенко в Белом доме, сообщила британская газета The Guardian. Переговоры, скорее всего, будут очень короткими, и Трамп не станет выражать свою позицию по Крыму и Донбассу.

На фоне того, что Вашингтон не устает заявлять о «стратегической важности» Украины для США, такое обращение с Порошенко могут посчитать унизительным, отмечает издание.