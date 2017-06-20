Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
СМИ узнали, как Трамп унизит Порошенко на переговорах в Белом доме
Triangle Created with Sketch.

СМИ узнали, как Трамп унизит Порошенко на переговорах в Белом доме

18:51  20 Июня 2017
1305

СМИ узнали, как Трамп унизит Порошенко на переговорах в Белом доме

Вашингтон, 20 июня. Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Петром Порошенко придет в присутствии вице-президента Майка Пенса. Так Трамп избавил себя от необходимости стоять рядом с Порошенко и не делать заявлений о двусторонних отношениях, как это обычно происходит на встречах с главами зарубежных государств.

О холодном приеме, который ждет Порошенко в Белом доме, сообщила британская газета The Guardian. Переговоры, скорее всего, будут очень короткими, и Трамп не станет выражать свою позицию по Крыму и Донбассу. 

На фоне того, что Вашингтон не устает заявлять о «стратегической важности» Украины для США, такое обращение с Порошенко могут посчитать унизительным, отмечает издание.

#порошенко #трамп
Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть