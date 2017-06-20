Ирак: оператор медиакрыла ИГИЛ найден обезглавленным в провинции Киркук

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Киркук, 20 июня. Боевики «Исламского государства»* начали поиски виновных в гибели оператора.

Подконтрольное боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) информационное агентство сообщило, что один из видеооператоров медиакрыла «Халифата» был обнаружен обезглавленным на проселочной дороге в районе Аль-Рияд.

Боевики «Исламского государства» приведены в полную готовность и ведут поиски виновных в убийстве оператора. Отмечается, что джихадисты контролируют юго-западную часть иракского Киркука, с 2014 года они казнили сотни мирных жителей и вынудили тысячи человек бежать из своих домов.

* Организация запрещена на территории РФ.