Новости ДНР и ЛНР: Донбасс готовится к новым провокациям, ВСУ отползают к Киеву

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Новости ДНР и ЛНР, 20 июня. ВСУ продолжают стягивать тяжелую артиллерию к линии соприкосновения. От ОБСЕ прибыл человек для оценки ситуации к северу от Донецка. Киев не смог заглушить телеканалы народных республик в Славянске и Авдеевке. Украинская сторона освоила тактику ползучего отступления от своих позиций. Последние новости с юго-востока Украины — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ готовят провокации

Разведка ДНР снова наткнулась на неприятный сюрприз — тяжелую артиллерию ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин. В частности, в районе Новокалиново обнаружены пять пушек «Гиацинт-Б», а в район Красногоровки прибыли две САУ «Гвоздика».

Эта находка. а также неприятный опыт прошлых дней позволили Донецку предположить: украинские силовики наверняка попробуют устроить провокации, приурочив их к визиту президента Украины Петра Порошенко в США.

По признаниям командования ДНР, в республике ждали провокаций в промежуток с 17 по 21 июня. Получается, что время еще есть. При этом число обстрелов за последние сутки было снижено. Это может быть связано с визитом в регион первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуга.

Страсти под Санжаровкой

К слову об Александре Хуге. Почетный наблюдатель уже прибыл в прифронтовой населенный пункт Саханка, который расположен в ДНР. После этого Хуг собирается посетить еще несколько населенных пунктов на север от Донецка. Вопрос только в том, насколько объективна будет его картина отражения действительности.

О визите Хуга знают и на украинской стороне. ВСУ активизировали разведку и использовали беспилотники в районе села Санжаровка — чтобы найти место заброски диверсионно-разведывательных групп в «серую зону». Которые уже сделают все от них зависящее, чтобы совершить диверсию.

И как-то сразу вспомнилось, что ранее подразделения Народной милиции ЛНР уже уничтожали беспилотник ВСУ в районе села Желобок. Очевидно, что он летал там не просто так. Нарушение минских соглашений? Нет, не слышали.

Киев не смог заглушить правду

Киев в очередной раз громко сел в лужу — на этот раз не в военном смысле, а в идеологическом. Украина уже давно пытается установить на территории Донбасса, которая ей подконтрольна, специальные глушители. Они в идеале должны обрывать сигнал, идущий из народных республик. Но это в идеале. На деле же у Украины все плохо.

Как считает министр связи ДНР Виктор Яценко, у Киева для такой работы недостаточно ни технических мощностей, ни материальных средств. Поэтому попытки установки таких глушителей на телевышки провалились в Славянске и Авдеевке.

Вот и получается, что, несмотря на строгую цензуру Украины, жители Донбасса все равно смотрят республиканские каналы и знают обо всем, что происходит в народных республиках. Не проходит мимо них и гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса. Значит, кто-то из них в будущем может выбрать верную сторону, перестав верить лживой пропаганде.

Ползучее отступление

В украинской армии пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Так, спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО уверял всех, кого можно: оставленные позиции на Мариупольском и Донецком направлениях вовсе не говорят о бегстве и поражении. Просто так ВСУ переносят свои позиции вдоль линии разграничения! Не говоря уже о том, что так украинские военные якобы улучшают свое тактическое положение и «избегают обстрелов» со стороны ДНР.

В Донецке такую нелепую отмазку высмеяли. Тот же Басурин назвал действия ВСУ тактикой «ползучего отступления». Если так трусливо улучшать свое положение, избегать боев, то можно дойти до самого Киева. Скорее, такие невнятные объяснения говорят об одном: командование ВСУ просто не владеет реальной обстановкой в регионе и опирается на ложные доклады разных офицеров.

Показательно и видео из района Васильевки, где ВСУ бросили свои позиции. Сомнений не остается: действительно, украинская сторона отступила.