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Спорт
Володин предложил поучиться у Бразилии развитию футбола
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Володин предложил поучиться у Бразилии развитию футбола

16:38  20 Июня 2017
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Володин предложил поучиться у Бразилии развитию футбола

Москва, 20 июня. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что Россия может поучиться у Бразилии развитию футбола. В стране создаются все необходимые условия для того, чтобы в футбол играли не только взрослые, но и дети, добавил он.

«В 2004 году, когда я был в Бразилии, видел, какое внимание Вы уделяете футболу, и количество футбольных полей в окрестностях вашей столицы впечатляет», — заявил Володин во время встречи с президентом Бразилии Мишелом Темером.

Он также добавил, что в Бразилии формируют настоящие школы профессионалов, работаю с ребятами и создают все условия для занятий футболом. Володин предложил пообщаться с коллегами из Бразилии в рамках сотрудничества межпарламентского союза, который пройдет в Санкт-Петербурге в октябре, и подумать над тем, какие решения можно предпринять в данной ситуации.

Отметим, что в ходе визита в Москву президент Бразилии проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы сохранения мира, борьбы с терроризмом, главные очаги напряженности в мире, включая КНДР и Сирию.

 

#футбол #володин
Дима Оленин
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