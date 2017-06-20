Россия списала 100% внешнего долга Киргизии

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Москва, 20 июня. Глава Минфина РФ Антон Силуанов и его киргизский коллега Адылбек Касымалиев подписали протокол к соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед РФ.

Подписанный главами финансовых ведомств России и Киргизии протокол предусматривает списание долга Бишкека перед Москвой в размере $240 млн по ранее выданным кредитам. Известно, что соглашение об урегулировании задолженности стороны заключили еще в сентябре 2012 года.

После вступления в силу протокола 100% суммы спишется в рамках финансовой поддержки Киргизии. Отметим, что за последние 11 лет российская сторона списала Киргизии внешний долг на сумму $703,2 млн .