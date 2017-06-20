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Промышленный потенциал ДНР выходит на довоенный уровень
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Промышленный потенциал ДНР выходит на довоенный уровень

16:25  20 Июня 2017
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Промышленный потенциал ДНР выходит на довоенный уровень

Харцызск, 20 июня. Харцызский сталепроволочный-канатный завод «Силур» в ДНР вышел на довоенный уровень производства. Сегодня на предприятии состоялся запуск цехов металлической сетки, а также сталепроволочного производства.

«Прошло всего лишь два месяца с того момента, как возобновил работу завод. Все это время мы не сидели на месте, а делали все, чтобы увеличить объемы производства. Хочется выразить огромную благодарность руководству ДНР за помощь в решении проблем», — отметил директор «Силура» Иван Иванцов.

Он также добавил, что поставки сырья осуществляет макеевский филиал Енакиевского металлургического завода, что позволяет постоянно увеличивать объемы производства.

#днр #донбасс
Алексей Громов
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