Суд продлил арест экс-губернатору Кировской области Белых

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Срок ареста экс-губернатору Кировской области Никите Белых продлен по решению Московского городского суда по ходатайству следствия. Таким образом, Белых пробудет в СИЗО до 24 сентября.

Ранее следователь Роман Мухачев выступил с ходатайством о продлении срока ареста Белых на три месяца. Он объяснил такую необходимость исключительными обстоятельствами, позволяющими содержать Белых в следственном изоляторе больше года.

Напомним, в марте Белых продлили арест до 24 июня 2017 года. Его задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы, Белых обвиняют в получении крупных взяток на общую сумму 400 тысяч евро.