Клип о страстной встрече украинских солдат-геев взорвал соцсети

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Киев, 20 июня. Пользователи Facebook активно обсуждают видео о солдате ВСУ, который вернулся с войны и воссоединился со своим бойфрендом. В сетях уже идут ожесточенные споры, стоит ли считать этот клип фейком, и пропагандирует ли он гомосексуальные отношения.

В клипе действие происходит в аэропорту, где вернувшихся с войны военных встречают жены и дети. Внезапно навстречу одному из них выбегает мужчина. Они обнимаются, обмениваются томными взглядами, после чего солдат надевает на палец избранника кольцо. Завершается ролик страстным поцелуем.

Выложенная в Facebook видеозапись набрала уже 24 тыс. просмотров и мало кого оставила равнодушным. Некоторые пользователи указывают, что ролик фейковый, и его главные герои не являются украинскими военными. Другие возмущаются сюжетом клипа и упрекают его создателей в пропаганде гомосексуализма.

«Кошмар … совсем двинулись … ужас … зато Европа ближе теперь», — пишет пользователь Anastasia Sayici.