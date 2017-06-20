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Общество
Российские блогеры построили спиннер из старых «Жигулей»
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Российские блогеры построили спиннер из старых «Жигулей»

16:19  20 Июня 2017
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Российские блогеры построили спиннер из старых «Жигулей»

Москва, 20 июня. Группа видеоблогеров сконструировала «спиннер», сварив друг с другом три передние части кузова машин LADA-2109, а после испытали свое изобретение в безлюдной местности.

Несмотря на энтузиазм, с которым блогеры собирали автоспинер, в ходе тестдрайва возникли проблемы: «спиннер» сильно задымылся, у одного кузова вылетело кресло, у другого оторвался порог, сообщает «Ридус».

«Балдежно, классно! Машины сварить получилось, выглядит это все как настоящий спиннер. Но такого же сумасшедшего вращения мы почему-то не добились», — отметил один из автомехаников.

 

Геннадий Плющев
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