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Общество
Документ об отказе «Роснефти» от иска к АФК «Система» оказался фальшивым
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Документ об отказе «Роснефти» от иска к АФК «Система» оказался фальшивым

17:22  20 Июня 2017
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Документ об отказе «Роснефти» от иска к АФК «Система» оказался фальшивым

Москва, 20 июня. Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев опроверг сообщения об отказе компании от иска к АФК «Система» на 170,6 млрд рублей. Это какое-то недоразумение на грани фантастики, заяви он.

Ранее в базе данных арбитражных судов было размещено ходатайство «Роснефти» и «Башнефти» об отказе от иска к АФК «Система». 

По словам Леонтьева, этот документ является поддельным. «Фальшивка, направленная из Москвы, с явными следами подделки. Мы уже обратились в правоохранительные органы», — подчеркнул он.

В настоящее время последним материалом по данному делу на сайте суда является протокол судебного заседания от 19 июня.

 

Ярослава Замысловатова
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