Российский Су-27 сблизился с самолетом-разведчиком США на пять футов над Балтийским морем — Fox News

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Нью-Йорк, 20 июня. Российский истребитель Су-27 над Балтийским морем приблизился к разведывательному самолету ВВС США. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По заявлению источников канала в Пентагоне, инцидент произошел в понедельник. Расстояние между самолетами при этом составило около пяти футов (152,4 см). Источник заявил, что российский самолет якобы был нес вооружения. Другой американский военный чиновник описал движение российского самолета как «хаотичное» и «провокационное». Впрочем, в Вооруженных Силах США эту информацию пока никак не прокомментировали.