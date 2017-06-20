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Политика
Российский Су-27 сблизился с самолетом-разведчиком США на пять футов над Балтийским морем — Fox News
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Российский Су-27 сблизился с самолетом-разведчиком США на пять футов над Балтийским морем — Fox News

16:27  20 Июня 2017
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Российский Су-27 сблизился с самолетом-разведчиком США на пять футов над Балтийским морем — Fox News

Нью-Йорк, 20 июня. Российский истребитель Су-27 над Балтийским морем приблизился к разведывательному самолету ВВС США. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. 

По заявлению источников канала в Пентагоне, инцидент произошел в понедельник. Расстояние между самолетами при этом составило около пяти футов (152,4 см). Источник заявил, что российский самолет якобы был нес вооружения. Другой американский военный чиновник описал движение российского самолета как «хаотичное» и «провокационное».  Впрочем, в Вооруженных Силах США эту информацию пока никак не прокомментировали. 

Владимир Багров
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