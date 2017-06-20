Город в безопасности: казанские девушки-полицейские покорили Сеть

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Казань, 20 июня. Кубок Конфедераций в Казани привлек много фанатов – безопасность болельщиков обеспечивают девушки-полицейские, фото служительниц закона попали в Сеть.

Фото девушек-полицейских, которые опубликованы в соцсетях во время проведения Кубка Конфедераций в Казани, собрали тысячи лайков. Российская полиция дала прекрасный повод для гордости – девушки попали в объектив футбольных болельщиков.

«Казанские улицы в безопасности», — подписал снимок один из пользователей Instagram. Известно, что в городе поддерживают безопасность свыше восьми тысяч сотрудников правопорядка, среди них много девушек, пишет Ura.ru.