Встретит ли Киев Азарова хлебом с солью, или Что даст Украине правительство в изгнании. ФАН-ТВ 

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Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров допустил создание правительства Украины в изгнании. Главное условие – для этого в стране должны сложиться необходимые предпосылки. А произойти это может, по его словам, тогда, когда правящая верхушка, которая захватила власть, уже не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти. Напомним, Николай Азаров возглавляет Комитет спасения Украины, и после того, как московский суд признал факт государственного переворота на Украине в 2014 году, он заявил о своем намерении обратиться в международные суды с тем, чтобы выступить переговорщиком во взаимоотношениях России и Киева. О перспективах и целесообразности инициативы по созданию правительства Украины в изгнании корреспондент ФАН-ТВ поговорила с политическим аналитиком Мониторинговой организации СНГ и Европы CIS-EMO Станиславом Бышком.

– Станислав, как вы оцениваете такую перспективу для украинского народа? Она не лишена смысла?

– На самом деле, конечно, на три года эта перспектива опоздала, с другой стороны, нелишним будет иметь такой запасной аэродром – правительство Украины в изгнании – для того, чтобы, если на Украине случится новый затяжной политической кризис, у украинского общества была некая альтернатива, третья. Условно говоря, между Россией и Западом альтернатива непосредственно украинская. И Николай Азаров, на мой взгляд, являлся одним из самых дельных украинских чиновников на протяжении всей истории независимости Украины. И, в отличие от Януковича, многие люди воспринимают Азарова как человека положительного, как человека, который сыграл положительную роль в то время, когда он возглавлял правительство. Именно поэтому, конечно же, если кто-то и должен возглавлять правительство Украины в изгнании, то это именно он.

Другое дело, что мы должны понимать, что вовсе не обязательно провозглашение идеи нового такого правительства в изгнании приведет к тому, что завтра или через год на белом коне Азаров и его коллеги въедут в Киев, и их там будут встречать хлебом с солью. С другой стороны, повторюсь, именно живая, реальная альтернатива нынешней украинской власти должна быть. И мы понимаем, что, допустим, такая структура, как оппозиционный блок, который существует на Украине, в значительной степени состоящий из обломков партии регионов… Ведь люди за нее голосуют, скорее, исходя из протестных мотивов: то есть, для того чтобы не голосовать за «промайданные» партии, они голосуют за оппозиционный блок. Но к оппозиционному блоку как такового доверия нет. Что касается этого правительства в изгнании, то это такой лучик надежды для украинского общества, уставшего от тех катаклизмов, которые там происходят в последние три года.

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– Одним из шагов для реализации такой инициативы, наверное, должно быть протестное голосование, которое еще нужно сформировать, еще выборы нужно устроить?

– В большей степени мы сейчас говорим, все-таки, о вот этом проекте правительства в изгнании – это, скорее, такая идеологическая вещь. Понятно, что все его участники находятся за пределами Украины, не могут туда возвращаться по понятным причинам, потому что, в конце концов, с точки зрения государственной целостности, служба безопасности Украины или другие структуры могут назвать саму идею, не говоря уже о членстве в правительстве в изгнании, призывом к сепаратизму или к смене государственного строя. Так что в этой связи пока еще речь не идет о возможном участии в выборах. Но, тем не менее, идет речь о возможном участии в украинском информационном поле. То есть, чем чаще будут собираться эти представители, условно говоря, правительства в изгнании, чем чаще они будут комментировать события на Украине, более того, комментировать в широком смысле слова – то есть, предлагать какие-то реальные законопроекты (скажем, проекты бюджета на этот или следующий год), чем больше они будут давать, что называется, контента, тем лучше. То есть, они, скорее, играют роль такого идеологического маяка, структура которого может изменить некоторые тренды в СМИ, но говорить о том, что они будут участвовать на выборах и скоро победят, пока еще не приходится.

– Как вы считаете, создание серьезной, реальной альтернативы политическому курсу на Украине – это дело какого времени?

– Дело в том, насколько они получат поддержку со стороны, скажем, некоторой части украинского бизнес-сообщества, возможно, каких-то российских структур… Нужно понимать, что, поддерживая это правительство в изгнании, Россия, если она заинтересована, не должна делать это открыто. Потому что, если это вскроется, то украинскому медиа-мейнстриму будет легко объяснить, что «смотрите, это очередные агенты России, они хотят свергнуть нашего президента и свернуть курс евроинтеграции!» Поэтому, конечно, деятельность этого правительства, что касается финансовых вопросов, должна быть очень сдержанной и осторожной.

С другой стороны, к этому правительству будут подключаться люди, которые волею Майдана оказались за пределами Украины, которые чувствуют в себе необходимость, силы участвовать в формировании возможного альтернативного будущего для украинского государства.

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