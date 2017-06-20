ВКС РФ и бригада «Аль-Кудс» зачищают от ИГИЛ станцию Т-3 на востоке Хомса

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Хомс, 20 июня. ВКС РФ прикрывают наступление союзной группировки войск в районе нефтенасосной станции Т-3.

Наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) ведут подразделения Национальных сил обороны, палестинской бригады «Ливаа аль-Кудс» и отряды «5-го Легиона». Военный источник отмечает, что опорные пункты и засады игиловцев подавляются вертолетами ВКС РФ.

За время двадцатичасового сражения союзная группировка войск выбила террористов со станции Т-3. Проправительственные войска обошлись практически без потерь, джихадисты потеряли три десятка боевиков убитыми. Отмечается, что зачищена территория в 112 квадратных километров.

Ранее «Телеканал 360» сообщил, что ВВС западной коалиции сбили сирийский боевой самолет.

* Организация запрещена на территории РФ.