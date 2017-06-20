Шенген «для ленивых и доверчивых» уходит в прошлое: Евросоюз поставит на визы защиту от мошенников

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Власти Евросоюза разрабатывают законопроект о внесении изменений в дизайн шенгенской визы. Мера направлена на защиту пропуска в Еврозону от подделок. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Совета Евросоюза, визовая наклейка, используемая на протяжении 20 лет, «скомпрометировала себя серьезными инцидентами, связанными с подделкой и мошенничеством». На данный момент документ находится в стадии разработки. Акт должны подписать парламент и Совет ЕС, а затем закон будет опубликован в официальном журнале Евросоюза, то есть ратифицирован. Ожидается, что подписание состоится уже в июле 2017-го.

Виза «под ключ» или «липа»

Если поискать в Сети, можно наткнуться на кучу новостей о том, как мошенники наживаются на доверчивых гражданах не только России, но и Украины, Грузии и ряда других стран. Компании или «визовые центры» предлагают за деньги сделать документы на проезд в зону Шенгена, что называется, под ключ и всего за сутки.

Мошенники за свои услуги обычно запрашивают от 100 до 500 евро, в зависимости от наглости. В результате доверчивый или просто ленивый человек теряет не только кругленькую сумму за срочность (и просто потому, что не хочет заниматься заполнением документов сам): из-за липовой визы туристу может быть запрещен въезд на территорию ЕС на срок от 5 до 10 лет. Ежегодно жертвами мошенников становятся тысячи людей.

Осенью 2016 года сотрудники департамента киберполиции Нацполиции Украины задержали группу мошенников, которые занимались подделкой виз в Польшу. Вероятно, стражи украинского правопорядка не обратили бы внимания на преступников, если бы к ним не поступил звонок напрямую из Польши с вопросом: «Где ваши граждане берут поддельные шенгенские визы, да еще и в таком количестве?»

Благодаря активной рекламе мошенниками своих услуг в соцсетях, сотрудники Нацполиции провели контрольную закупку: связались с конторой, обсудили цену вопроса и визу в нужную страну, договорились о встрече с курьером, после чего задержали гонца, а затем и всю группу преступников.

В 2010-м «шенгенский скандал» разразился при участии Франции, Грузии и Украины. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту подделки шенгенских виз после задержания в международном аэропорту Тбилиси гражданок Грузии с поддельной визой, которая якобы была выдана посольством Франции на Украине. Задержанными оказались директор турагентсва «Фортуна тревел» и три ее помощницы, которые и занимались оформлением поддельных виз, а за в качестве основы использовали документы, выданные посольством Франции на Украине. Женщинам грозило до шести лет лишения свободы за изготовление и распространение поддельных документов.

В самом дипломатическом представительстве отметили, что на территории Украины все визы выдавались с соблюдением необходимых правил, а мошенники, которые занимались фальсификацией просроченных виз и переклеивали их в другие паспорта, не имеют к французской стороне никакого отношения.

Правила для всех

Согласно установленным руководством ЕС правилам, любой человек, желающий посетить зону Шенгена, может обратиться в консульство или посольство страны, в которую он собирается отправиться, подав необходимые документы и оплатив консульский сбор в размере 35 евро (по курсу, установленному в стране его проживания, например, в России). Если заявление подается за три дня и менее, до необходимого решения о выдачи визы сбор может составить 70 евро.

Еще несколько лет назад можно было подать документы на Шенген через турфирму, чтобы действительно сэкономить время и моральные силы, а потом просто забрать паспорт с визой и путевку. Теперь туристу, собравшемуся в ту же Италию, в любом случае придется прийти в диппредставительство и сдать отпечатки пальцев.

Что говорят эксперты

По мнению члена Ассоциации туроператоров России (АТОР), генерального директора компании VIP-service Дмитрия Горина, увеличение степени защищенности шенгенской визы как таковой — это необходимость, обусловленная определенными факторами.

«Отмечу сразу, что эта новость меньше всего коснется наших граждан, поскольку именно у России по странам Шенгена — как у туркомпаний, так и у частных клиентов — нет никаких проблем с въездом. У нас очень низкий процент отказов — порядка 1% от общих запросов на Шенген. Это очень хорошая статистика, которая говорит о лояльности европейских государств к российским гражданам, даже несмотря на тяжелую политическую ситуацию в последние несколько лет. Евросоюз ничего не имеет против российских туристов. В этом году мы видим четкий рост выездов за рубеж — примерно на 30% больше, чем в последние два года. Это не только Турция. Люди стремятся в Европу, в Германию, во Францию, — комментирует для ФАН Дмитрий Горин. — Угроз в мире сейчас хватает, в том числе и террористических. Евросоюз хочет исключить любую возможность подделки виз».

Как отмечают эксперты, долгие годы основной проблемой для Евросоюза считались въезжающие именно из стран Ближнего и Среднего Востока и Африки. С точки зрения европейцев, как отмечает собеседник ФАН, пожелавший остаться инкогнито, люди из азиатских, арабских и африканских госцударств для европейцев «на одно лицо».

«Многие пользовались одним паспортом и проезжали сначала сами, а потом передавали документ родственникам, и так по цепочке, — объясняет собеседник ФАН. — Так и образовались толпы нелегальных мигрантов. А это и есть угроза терроризма. Но теперь, с введением биометрии, мимо пограничной службы просто так не проскользнешь. Сам вкладыш в паспорте уже не несет в себе того значения, что раньше. Другое дело, насколько добросовестно работают сотрудники таможенной и пограничной службы той или иной страны. В некоторый государствах проверяют отпечатки пальцев, а в некоторых — через раз. Что касается граждан России и Восточной Европы, то обычно нет проблем с идентификацией личности человека».