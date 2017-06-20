Полиция Петербурга пристыдила СМИ за панику вокруг «машины с террористами»

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 20 июня. Полиция Петербурга опровергла появившиеся в ряде СМИ утром во вторник сообщения о том, что в городе якобы ищут «машину с террористами». Об этом говорится в релизе ГУ МВД по региону.

В ряде СМИ 20 июня была распространена информация о том, что полиция проводит мероприятия по розыску автотранспорта якобы «в связи с возможной террористической угрозой».

«Указанная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в полиции.

Правоохранители призвали СМИ не поддерживать распространение слухов. Также в полиции заявили, что если появится достоверная информация, необходимая для обеспечения безопасности жителей и гостей города, она сразу же будет распространена по официальным каналам.