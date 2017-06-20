Проблемы «Вим-авиа» ударили по российским туроператорам

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Проблемы, вызванные массовыми задержками рейсов «Вим-авиа», серьезно осложнили работу туроператоров. Как стало известно ФАН, теперь они активно ищут авиакомпании, которые доставят туристов в Турцию и Болгарию.

Напоминаем, в мае этого года начались массовые задержки рейсов татарской авиакомпании длительностью от 10 часов до суток. Как объяснил источник в компании, задержки начались из-за того, что перевозчик «Вим-авиа» взял на себя неподъемный груз пассажирских перевозок, не имея соответствующего самолетного парка. И как только два борта вышли из строя, возникли проблемы.

Чтобы выровнять график, «Вим-авиа» отказалась от чартерных перевозок в Турцию и Болгарию, поскольку главной задачей компании стало выполнение регулярных рейсов в Крым и Краснодарский край. Об этом уведомили туроператоров, с которыми были заключены договоры. Туроператоры, в свою очередь, уже продали билеты по этим направлениям, поэтому сейчас они активно ищут авиакомпании, выкупают свободные блоки, что летом довольно трудно.

По данным источника в Росавиации, туроператорам приходится даже заключать договоры с иностранными авиакомпаниями, чтобы отправить клиентов на отдых.