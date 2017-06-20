Ученые: Человечество погибнет от смертельной жары

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Нью-Йорк, 20 июня. Американские и британские ученые выяснили, что к концу XXI века три четверти населения земного шара столкнется со смертельной опасностью — сильнейшей жарой. Такое исследование было опубликовано в одном из научных журналов.

По словам экспертов, три четверти населения планеты пострадает при условии, что выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся. Если же они сократятся, со смертельной жарой столкнется большая часть человечества. Хуже всего придется жителям экзотических стран.

Ученые отмечают, что климат меняется слишком быстро — люди вряд ли успеют приспособиться к новым условиям жизни. Уже сейчас от сильнейшей жары страдает треть населения Земли.

К таким выводам исследователи пришли после анализа более 1,9 тысяч документов, в которых указана статистика смертности людей с 1980-х годов. Все случаи смерти так или иначе связаны с жарой.

Выяснилось, что в Москве из-за высокой температуры погибли более 10,8 тысяч человек в 2010 году. В 2003-м в Париже от жары погибли 5 тысяч человек, в 1995 году ее жертвами стали 740 человек.