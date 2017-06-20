В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Государственный фонд для сбора алиментов с родителей-должников может в скором времени появиться в России. С такой инициативой выступила во вторник глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

По ее словам, в 2016 году в России насчитывалось около 10 млн детей, живущих в неполных семьях, основным источником дохода которых являются алименты.

«Мы бы хотели, чтобы был создан все-таки государственный алиментный фонд. Если бы он был создан, было бы очень хорошо, тогда бы государство быстрее разыскивало алиментщиков», — отметила она.