Донбасс: замглавы миссии ОБСЕ проводит инспекцию в южных районах ДНР

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Донецк, 20 июня. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прибыл с инспекцией в прифронтовое село Саханка, которое расположено на юге Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

«Александр Хуг и патрули миссии ОБСЕ сейчас находятся в Саханке, где они планируют провести инспекцию», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после инспекции южных районов республики Александр Хуг отправится в Донецк. Кроме того, Хуг вместе с патрулями ОБСЕ проинспектирует насосную станцию 1-го подъема Южнодонбасского водовода, которая регулярно оказывается под огнем ВСУ.