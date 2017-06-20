Сборная России победит, если Роналду успеют арестовать — Орлов

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Санкт-Петербург, 20 июня. Телекомментатор Геннадий Орлов в шутку заявил, что у сборной России по футболу будет шанс обыграть Португалию, если форварда Криштиану Роналду арестуют за неуплату налогов.

Эксперт напомнил, что россияне не так давно играли с португальцами. Он считает, что с ними будет попроще, чем с Мексикой.

«Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс. Вообще хозяевам обычно благоволят звезды, иногда судьи. Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью», — передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, второй матч россиян пройдет в Москве. Начало встречи запланировано на 18.00.

Звезду сливочных и сборной Португалии обвиняют в неуплате налогов на сумму 13 млн евро.