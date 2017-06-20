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Политика
Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка
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Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка

15:44  20 Июня 2017  /обновлено: 15:53  20 Июня 2017
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Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка

Москва, 20 июня. Российский президент Владимир Путин выразил благодарность Алмазбеку Атамбаеву за поддержку русского языка в Киргизии.

Сегодня по итогам российско-киргизских переговоров глава государства Владимир Путин сделал ряд заявлений, в том числе выразил благодарность главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву за вклад в развитие двусторонних отношений. 

«Мы знаем, что президент республики заканчивает свою работу на этом высоком посту. Хотел бы поблагодарить Алмазбека Шаршеновича за то, что он сделал для развития российско-киргизских отношений, за то, что он делает для развития и поддержки русского языка в Кыргызстане», — сказал российский лидер. 

Владимир Путин подчеркнул, что Россия высоко ценит президента Киргизии за прочный фундамент, который был заложен для развития отношений между двумя странами. Глава государства выразил надежду на длительные перспективы сотрудничества Москвы и Бишкека.

Ирина Селезнева
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