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Бойцы армии ДНР заняли брошенные ВСУ позиции с видом на Авдеевку, ФАН публикует видео
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Бойцы армии ДНР заняли брошенные ВСУ позиции с видом на Авдеевку, ФАН публикует видео

16:08  20 Июня 2017  /обновлено: 16:10  20 Июня 2017
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Бойцы армии ДНР заняли брошенные ВСУ позиции с видом на Авдеевку, ФАН публикует видео

Донецк, 20 июня. Бойцы Вооружённых сил ДНР заняли брошенные военнослужащими ВСУ позиции в районе населенного пункта Васильевка. Населенный пункт имеет стратегическое значение, поскольку позволяет наблюдать за Авдеевкой — крупнейшим в этом районе городом, находящимся под контролем ВСУ. Федеральное агентство новостей публикует видео, снятое бойцами ВС ДНР. 

Продвижение военных ДНР в этом районе является большим успехом, поскольку Васильевка расположена возле стратегически важной трассы «Донецк — Горловка». Украинское командование давно мечтало перерезать эту жизненно важную для республики артерию, но теперь эти планы стали ещё дальше от реальности. С выходом бойцов ДНР на новые рубежи перемещение по дороге личного транспорта, автобусов и грузовых машин станет более безопасным.

Немаловажно и то, что с новых позиций открывается вид на Авдеевку — крупнейший город в этом районе, находящийся под контролем ВСУ. Можно констатировать, что украинская тактика «ползучего наступления» обернулась окончательным крахом и превратилась в «ползучее отступление». Будучи не в силах удерживать многочисленные (и не всегда удобные для них позиции), украинские солдаты бросают их, после чего они переходят под контроль ДНР.

 

#днр #всу #васильевка
Олег Никитин
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