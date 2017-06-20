Синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности из-за грозы и ветра

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Москва, 20 июня. Синоптики Гидрометцентра предупреждают жителей и гостей столицы о грозе, дожде и мощном ветре, которые ожидаются в среду, 21 июня. В Москве на этот день объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам специалистов, в ночь на среду ожидаются ливни с грозой и юго-западный ветер, порывы которого могут достигнуть 20 м/с. Температура воздуха опустится до 13–15 градусов, днем незначительно потеплеет до 19 градусов, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт Гидрометцентра.

Ранее в СМИ сообщалось, что теплая погода в Москве сохранится до середины этой недели. В четверг прогнозируется только 14-19 градусов тепла.