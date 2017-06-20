Педофил из КБР попытался убить юную любовницу, инсценировав ее суицид

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Нальчик, 20 июня. Педофил из Кабардино-Балкарии попытался инсценировать суицид 17-летней любовницы, сбросив ее с балкона пятого этажа. Расправу над несчастной девушкой он решил учинить, став фигурантом уголовного дела за свои секс-утехи.

ЧП произошло в городе Тырнауз. Теперь злоумышленник обвиняется в похищении и покушении на убийство несовершеннолетней, а также принуждении ее дать ложные показания. Ранее против 32-летнего фигуранта было возбуждено дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.

Следствие установлено, что с марта 2015 года обвиняемый неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетней потерпевшей 2000 года рождения. Как только из-за этого было возбуждено дело, он решил заставить потерпевшую изменить показания в его пользу. Он обманным путем вывез ее в свою квартиру в городе Тырныауз, забрав телефон. В квартире он ее запер и никуда не выпускал, упрашивая изменить показания. Девушка стояла на своем, и терпение педофила закончилось.

«Получив отказ, обвиняемый нанес ей удар в голову, от которого та потеряла сознание. Осознав, что он не может повлиять на потерпевшую и воспользовавшись ее бессознательным состоянием, он скинул ее с балкона квартиры на пятом этаже, намереваясь инсценировать суицид. К счастью, девушка выжила», - сообщили в региональном Следственном управлении.

С множественными тяжелыми травмами потерпевшую госпитализировали, сейчас она находится под присмотром медиков. Обвиняемому на период следствия уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.