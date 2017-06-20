Стало известно, какие повреждения получил Ми-8 при жесткой посадке под Томском

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Томск, 20 июня. Вертолет Ми-8 «Алтайских авиалиний» совершил жесткую посадку в Томской области. ЧП произошло, когда вертолет совершал взлет с площадки в городском округе Кедровый. К счастью, никто не пострадал, однако воздушное судно получило сильные повреждения.

Как стало известно ФАН, из-за сильного ветра Ми-8 смог подняться в воздух только на десять метров, после чего рухнул на землю.

«В результате он повредил 30% лобового стекла. Кроме того, у него полностью разрушена хвостовая балка», — уточнил источник в экстренных службах. На борту вертолета находились три человека. Никому из них помощь медиков не потребовалась. Следователи начнут выяснять обстоятельства ЧП в среду, поскольку сейчас находятся в Новосибирске.