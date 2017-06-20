На Ставрополье задержали водителя фуры за кражу у бизнесмена 50 тонн гороха

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Ставрополь, 20 июня. В Кировском районе Ставропольского края задержали водителя большегруза, подозреваемого в краже у коммерсанта 50 тонн гороха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Предварительно установлено, что бизнесмен нанял водителя фуры для поставки на Кубань около 50 тонн гороха. Автомобилист получил за перевозку 20 тыс. рублей и больше не давал коммерсанту о себе знать. Потерпевший вынужден был обратиться в полицию, нанесенный ущерб он оценил в 600 тыс. рублей.

Как передает «Свободная пресса», правоохранители нашли и пропавший груз, и предполагаемого злоумышленника. Теперь ему грозит до шести лет тюремного заключения.