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Армия Ирака отбила у ИГ последний мост, соединяющий западную и восточную часть Мосула
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Армия Ирака отбила у ИГ последний мост, соединяющий западную и восточную часть Мосула

16:09  20 Июня 2017
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Армия Ирака отбила у ИГ последний мост, соединяющий западную и восточную часть Мосула

Багдад, 20 июня. Правительственная армия Ирака отбила у боевиков «Исламского государства»* пятый мост через реку Тигр, соединяющий восточную и западную части Мосула. Такую информацию приводит телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на заявление командующего операцией по освобождению города генерала Абделя Амира Йараллы.

Согласно приведенным данным, девятая бронетанковая дивизия ВС Ирака участвовала в наступлении на позиции террористов в южной части района Эш-Шифаа. Иракские военные также выбили экстремистов с территории, на которой расположена тюрьма «Эль-Ахдас» на западном берегу Тигра и руины исторической крепости Баштабия (XII в.), которая была взорвана ИГ* в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Ирака полностью окружила Старый город в Мосуле после обстрела северной части исторической части города.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #мосул #ирак
Тимур Румянцев
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