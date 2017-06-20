Сирия: курды в Ракке ввели в бой против ИГ женские подразделения

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Ракка, 20 июня. «Сирийские демократические силы» столкнулись с трудностями при штурме захваченной «Исламским государством»* Ракки.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила, что отрядам курдского ополчения удалось зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) район Байтар. Таким образом, курды сейчас контролируют пять городских кварталов.

Продвижение курдов в Ракке приостановлено из-за больших потерь, командование «Сирийских демократических сил» вынуждено задействовать в столкновениях женские подразделения. Ранее в боевых действиях в Ракке участие принимали только курдские женщины-снайперы.

* Организация запрещена на территории РФ.