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Новости Сирии
Сирия: курды в Ракке ввели в бой против ИГ женские подразделения
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Сирия: курды в Ракке ввели в бой против ИГ женские подразделения

15:59  20 Июня 2017
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Сирия: курды в Ракке ввели в бой против ИГ женские подразделения

Ракка, 20 июня. «Сирийские демократические силы» столкнулись с трудностями при штурме захваченной «Исламским государством»* Ракки.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила, что отрядам курдского ополчения удалось зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) район Байтар. Таким образом, курды сейчас контролируют пять городских кварталов.

Сирия: курды в Ракке ввели в бой против ИГ женские подразделения

Продвижение курдов в Ракке приостановлено из-за больших потерь, командование «Сирийских демократических сил» вынуждено задействовать в столкновениях женские подразделения. Ранее в боевых действиях в Ракке участие принимали только курдские женщины-снайперы.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #курды #ракка #сдс
Алексей Громов
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