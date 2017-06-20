ДНР ожидает провокаций со стороны ВСУ из-за визита Порошенко в США

В Избранное

Скопировать

Донецк, 20 июня. В Минобороны Донецкой народной республики ожидают провокаций со стороны украинских силовиков в связи с визитом президента Украины Петра Порошенко в США. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Накануне стало известно, что президент Петр Порошенко вылетел с рабочим визитом в США. Порошенко планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы ожидали от ВСУ провокаций с 17 по 21 июня. Получается, что время еще есть. Порошенко еще не встретился с президентом США», — заявил Басурин.

Басурин также добавил, что военнослужащие ДНР не намерены реагировать на провокации со стороны ВСУ, а также планируют продолжить придерживаться режима прекращения огня в Донбассе.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что считает нецелесообразным прекращение военной операции в Донбассе, передает «Вечерняя Москва».