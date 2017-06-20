Сирия под ударом США: как встреча Путина и Трампа на саммите G20 поставит коалицию на место

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США идут на обострение ситуации в Сирии. Вместо борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) силы международной коалиции во главе с американцами совершают агрессивные действия в отношении правительственной армии. После ряда авиаударов по просирийским колоннам произошел инцидент с самолетом ВВС Сирии. Как считает политолог Александр Асафов, ситуация находится в тупике, и выход из нее могут найти лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Напомним, что 18 июня американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сбил Су-22 ВВС Сирии. В штабе коалиции заявили, что самолет якобы производил бомбометание в непосредственной близости от позиций «Сил демократической Сирии», расположенных к югу от города Табка, недалеко от Ракки. Минобороны РФ в связи с этим инцидентом выступило с заявлением:

«В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей».

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог Александр Асафов, это очень важное заявление, которое показывает нашу решимость и план действий.

«Это очень важное заявление, и американцы сделают вывод, безусловно. Я думаю, в ближайшее время, по крайней мере, до встречи в формате Путин-Трамп на G-20 мы не увидим никаких провокаций, подобных той, что произошла 18 июня. А решать вопрос придется Путину и Трампу на встрече, потому что без их участия ситуация находится, несколько, в тупике».

По мнению эксперта, несмотря на нынешнее охлаждение ситуации, у России и США много совместных проектов, и ущерб от полного разрыва отношений и перехода в стадию, уже даже не холодной войны, а конфронтации, американцам не нужен. Тем не менее, Вашингтон будет и дальше готовить провокации в Сирии:

«Несмотря на все слова и намерения о совместных действиях по обмену информацией, мы видим раз за разом продолжающиеся провокации. Вполне вероятно, что и в этот период, который остался до встречи, мы еще увидим обострение обстановки, но я не думаю, что оно будет связано с подобными атаками с воздуха, поскольку воздух Россия уже прикрыла», — сообщил эксперт.

Отметим, что встреча лидеров стран «Группы 20», должен пройти 7-8 июля в Гамбурге. Однако, как отмечает эксперт, грядущий саммит не помешает американским стратегам еще больше накалить обстановку перед этой встречей.

«Это фактически шажок в сторону серьезной эскалации, на которую, конечно, никто не пойдет. Одно дело, показывать клыки армии Асада, и совершенно другое дело, вступать в прямую конфронтацию с Россией. На это, конечно они не пойдут. Мы сделали такое внушительное предупреждение. Если американцы хотят проверить это на прочность, у них этот шанс есть. Но я полагаю, что разума и в военном ведомстве, и в госдепартаменте хватит этого не делать в нынешней ситуации», — обращает внимание эксперт.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать возможность открытого столкновения России и Соединенных Штатов Америки на территории САР. При этом Песков сообщил, что действия международной коалиции во главе с США в Сирии вызывают в Кремле серьезную озабоченность.

* Организация запрещена на территории РФ.