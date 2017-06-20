Стали известны подробности наезда на пешеходов с грудным ребенком в Москве

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Москва, 20 июня. Сегодня на юго-востоке российской столицы на нерегулируемом переходе водитель наехал на двух женщин, на руках одной из них находился грудной ребенок, малыша госпитализировали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Пострадавший от наезда автомобиля грудной ребенок госпитализирован в НИИ Неотложной детской хирургии и травматолгии, сообщили в московском департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. Отмечается, что малыш был доставлен в больницу на борту вертолета. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Академика Скрябина на востоке Москвы .

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, водитель пытался затормозить, заметив двух переходящих дорогу женщин, на руках у одной из них был ребенок. Пешеходы не пострадали, однако малыш получил легкие ушибы.