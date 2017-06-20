Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Стали известны подробности наезда на пешеходов с грудным ребенком в Москве
Triangle Created with Sketch.

Стали известны подробности наезда на пешеходов с грудным ребенком в Москве

15:40  20 Июня 2017  /обновлено: 15:41  20 Июня 2017
438

Москва

Москва, 20 июня. Сегодня на юго-востоке российской столицы на нерегулируемом переходе водитель наехал на двух женщин, на руках одной из них находился грудной ребенок, малыша госпитализировали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Пострадавший от наезда автомобиля грудной ребенок госпитализирован в НИИ Неотложной детской хирургии и травматолгии, сообщили в московском департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. Отмечается, что малыш был доставлен в больницу на борту вертолета.  По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Академика Скрябина на востоке Москвы .

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, водитель пытался затормозить, заметив двух переходящих дорогу женщин, на руках у одной из них был ребенок. Пешеходы не пострадали, однако малыш получил легкие ушибы.

 

 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть